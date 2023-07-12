L'Équipe: «Бавария» готова заплатить за Кейна €100 млн

«Бавария» по-прежнему пытается договориться с «Тоттенхэмом» о трансфере нападающего Гарри Кейна.

По информации L'Équipe, немецкий клуб сделает третье предложение на сумму €90-95 млн. При этом «Бавария» уже выразила готовность заплатить за переход €100 млн.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн не хочет подписывать контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию».