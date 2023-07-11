ESPN: Кейн не хочет подписывать контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию»
- AP
Как сообщает ESPN, Кейн не хочет подписывать предложенный «Тоттенхэмом» контракт и рассчитывает перебраться в «Баварию» этим летом.
В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает улучшенное предложение «Тоттенхэму» по Кейну.