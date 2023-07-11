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ESPN: Кейн не хочет подписывать контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию»

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.
ESPN: Кейн не хочет подписывать контракт с «Тоттенхэмом» и планирует перейти в «Баварию»
  • AP

Как сообщает ESPN, Кейн не хочет подписывать предложенный «Тоттенхэмом» контракт и рассчитывает перебраться в «Баварию» этим летом.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает улучшенное предложение «Тоттенхэму» по Кейну. 

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