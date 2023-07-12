ФФККР опубликовала расписание сезона-2023/24

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала расписание этапов основных соревнований в сезоне-2023/24.

Контрольные прокаты сборной России в Москве пройдут с 16 по 17 сентября. Гран-при России пройдёт в шесть этапов. Москва примет заключительный этап турнира — с 24 по 27 ноября. Остальные этапы — Уфа (13—16 октября), Омск (20—23 октября), Красноярск (27—30 октября), Казань (10—13 ноября) и Самара (17—20 ноября).

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге (7—11 марта). Дата прыжкового турнира назначена на 1—4 декабря.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее ISU включил Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон.