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ISU включил Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон

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Международный союз конькобежцев (ISU) включил олимпийскую чемпионку фигуристку Камилу Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24.
ISU включил Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон
  • Gettyimages.ru

Помимо Валиевой в допинг-пул включены четыре российских одиночника и две спортивные пары, сообщается на официальном сайте ISU.

Отмечается, что из списка исключили Анну Щербакову, Александру Трусову, а также одну танцевальную пару и спортивный дуэт.

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года. 

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в отношении олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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