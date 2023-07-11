ISU включил Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон

Международный союз конькобежцев (ISU) включил олимпийскую чемпионку фигуристку Камилу Валиеву в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24.

Помимо Валиевой в допинг-пул включены четыре российских одиночника и две спортивные пары, сообщается на официальном сайте ISU.

Отмечается, что из списка исключили Анну Щербакову, Александру Трусову, а также одну танцевальную пару и спортивный дуэт.

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в отношении олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.