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Жизни госпитализированного экс-вратаря сборной Нидерландов ван дер Сара ничего не угрожает

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Супруга Эдвина ван дер Сара рассказала о состоянии футболиста.

«Эдвин всё еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничто не угрожает. Всякий раз, когда мы его навещаем, он общителен. Нам нужно проявить терпение и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова Аннемари ван дер Сар пресс-служба «Аякса».

Накануне стало известно, что игрок госпитализирован в клинический больничный центр Сплита (Хорватия) из-за неврологических проблем.

52-летний ван дер Сар выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Вместе с нидерландским клубом и МЮ вратарь выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза становился чемпионом Нидерландов и Англии.

Ранее «Аякс» сообщил, что состояние ван дер Сара вызывает опасения.

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