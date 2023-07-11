В ФТР считают успешным выступление Рублёва на Уимблдоне
«Новак сегодня сыграл в своей традиционной манере. Отпустил соперника в начале матча, затем, начиная со второго сета, вернул нити игры в свои руки и постепенно, шаг за шагом, довёл до победы. Выход в «последние 8» — всегда событие», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».
Россиянин уступил Джоковичу со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут.
В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Ранее сообщалось, что Андрееву оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне.