Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ

Суд принял решение отменить отстранение Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Суд не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Кроме того, заметим, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу», — говорится в заявлении.

18 июня стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко отправлен в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако глава федерации вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.

Президент УАФ является членом исполкома УЕФА.

Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.