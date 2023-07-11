Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ
- Gettyimages.ru
«Суд не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Кроме того, заметим, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу», — говорится в заявлении.
18 июня стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Павелко отправлен в СИЗО. Он проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в УАФ. Печерский суд Киева 29 ноября 2022 года арестовал Павелко на два месяца, однако глава федерации вышел на свободу под залог в размере $270 тыс.
Президент УАФ является членом исполкома УЕФА.
Ранее сообщалось, что суд отстранил на месяц от должности главу Украинской ассоциации футбола.