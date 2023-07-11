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В AlphaTauri подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023

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Даниэль Риккардо будет выступать за AlphaTauri вместо де Вриса до конца сезона-2023 «Формулы-1».
В AlphaTauri подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023
  • Gettyimages.ru

Нидерландский пилот Ник де Врис уволен из команды, его заменит резервный гонщик Red Bull Даниэль Риккардо.

Де Врис проводил первый полноценный сезон в «Формуле-1». В десяти этапах сезона-2023 Де Врис не набрал ни одного очка и занимает последнее, 20-е место в личном зачёте Королевы автоспорта. 

Риккардо уже выступал за AlphaTauri в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В 2022 году 34-летний австралиец был гонщиком McLaren и занял 11-е место в личном зачёте, набрав 37 очков.

Риккардо начнёт выступления за AlphaTauri со следующего этапа «Формулы-1», который пройдёт в Венгрии с 21 по 23 июля.

Ранее пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1».

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