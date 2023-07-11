Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира Свёнтек и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании 2023 года.

Свитолина обыграла первую ракетку мира согласно рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA) Игу Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Ранее руководство WTA заявило, что традиционные послематчевые рукопожатия между спортсменами из России и Белоруссии с их украинскими соперниками не стоит проводить.