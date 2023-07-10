В WTA с уважением относятся к отказу украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) считает, что традиционные послематчевые рукопожатия между с спортсменами из России и Белоруссии с их украинскими соперниками не стоит проводить.

«WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок отказываться от традиции рукопожатия с соперницами из России и Белоруссии, так как это личное решение каждой», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы WTA.

Белоруска Виктория Азаренко в матче четвёртого круга Уимблдона проиграла Элине Свитолиной из Украины со счётом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). Теннисистки после игры не стали пожимать друг другу руки.

По информации СМИ, правительство Украины запретило своим спортсменам общаться с россиянами и белорусами.

Ранее Даниил Медведев поддержал Азаренко в вопросе рукопожатий с украинскими теннисистами.