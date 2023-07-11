Ещенко занял пост руководителя программы развития молодёжного футбола в «Кубани»

Футбольный клуб «Кубань» объявил о назначении бывшего футболиста Андрея Ещенко на пост руководителя программы развития молодёжного футбола.

«Добро пожаловать на новую должность и с возвращением в жёлто‑зелёную семью!» — говорится в заявлении клуба.

Специалист будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов «Кубани» на разных возрастных этапах.

39‑летний россиянин перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» в 2016 году и выступал за красно-белых до 2021 года. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил, может ли представить себя в России в форме санкт-петербургского «Зенита» или московского «Спартака».