Роша считает, что ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша оценил шансы команды составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Когда выходишь на поле, всё может зависеть от мелочей: как сложится день, как мы подготовимся. Сейчас у нас замечательный подбор футболистов, но прекрасно понимаем: у «Зенита» состав тоже мощнейший. Нам остаётся только выкладываться на 100%. Мы обязаны играть с мыслью исключительно о победе. Если настрой будет соответствующий, шансы обязательно появятся.

Хотим выиграть все турниры, в которых примем участие. Пусть в прошлом сезоне остались в РПЛ вторыми, сильно отстав от «Зенита», зато взяли Кубок. Теперь необходимо брать реванш у петербуржцев во встрече за Суперкубок. А в национальном первенстве заново бросим все силы, чтобы побороться за чемпионство», — заявил Роша в интервью RT.

Также защитник ответил, кто ещё способен побороться за чемпионство.

«В России есть немало отличных коллективов: «Спартак», «Динамо», «Локомотив». Они вполне могут сразиться за первую строчку. ЦСКА, разумеется, составит им конкуренцию. Надеюсь, проведём блестящий сезон и, если Господь позволит, получим золотые медали», — сказал он.

Ранее Роша заявил, что не представляет себя в форме «Зенита» или московского «Спартака».