Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти
- AP
- © Jon Super
По информации Marca, жалоба связана с ложными обвинения в расизме после истории с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.
21 мая бразилец был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.
После встречи Анчелотти обвинил всех болельщиков «Валенсии» в расистских высказываниях.
Ранее сообщалось, что Винисиус получил медали за борьбу с расизмом.