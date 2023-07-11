Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти

Прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По информации Marca, жалоба связана с ложными обвинения в расизме после истории с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

21 мая бразилец был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

После встречи Анчелотти обвинил всех болельщиков «Валенсии» в расистских высказываниях.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил медали за борьбу с расизмом.