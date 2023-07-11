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Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти

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Прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти
  • AP
  • © Jon Super

По информации Marca, жалоба связана с ложными обвинения в расизме после истории с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

21 мая бразилец был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

После встречи Анчелотти обвинил всех болельщиков «Валенсии» в расистских высказываниях.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил медали за борьбу с расизмом.

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