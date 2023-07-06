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Винисиус получил медали за борьбу с расизмом

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил медаль Тирадентиса, главную награду законодательного собрания Рио-де-Жанейро, и медаль Педро Эрнесто, главную награду муниципального совета города.
Винисиус получил медали за борьбу с расизмом
  • Gettyimages.ru

Церемония вручения проходила на стадионе «Маракана», где был представлен региональный закон против расизма, который носит имя Винисиуса.

Согласно закону, футбольные матчи автоматически приостанавливаются после регистрации расистских оскорблений. 

21 мая бразильский нападающий был оскорблён на почве расизма в матче с «Валенсией» (0:1). В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Винисиус возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

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