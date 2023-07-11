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Каземиро признался, что после ЧМ-2022 месяц не мог смотреть футбол

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Каземиро признался, что после ЧМ-2022 месяц не мог смотреть футбол
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Griffiths

«После вылета, честно говоря, я весь месяц не мог смотреть футбол. Вообще не включал телевизор. Я был разочарован поражением. Я даже говорить о футболе не хотел», — цитирует Каземиро Placar.

Напомним, что бразильцы уступили сборной Хорватии в четвертьфинале турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались хорватские игроки — 4:2.

Ранее Рафинья заявил, что сборная Бразилии могла выиграть чемпионат мира в Катаре.

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