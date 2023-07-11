Каземиро признался, что после ЧМ-2022 месяц не мог смотреть футбол
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«После вылета, честно говоря, я весь месяц не мог смотреть футбол. Вообще не включал телевизор. Я был разочарован поражением. Я даже говорить о футболе не хотел», — цитирует Каземиро Placar.
Напомним, что бразильцы уступили сборной Хорватии в четвертьфинале турнира. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались хорватские игроки — 4:2.
Ранее Рафинья заявил, что сборная Бразилии могла выиграть чемпионат мира в Катаре.