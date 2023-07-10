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Сборная России по баскетболу проведёт два матча с командой Ирана в августе

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В Российской федерации баскетбола (РФБ) рассказали о планах мужской сборной в рамках второго летнего учебно-тренировочного сбора в августе.
Сборная России по баскетболу проведёт два матча с командой Ирана в августе
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Российская национальная команда проведёт два товарищеских матча со сборной Ирана. Обе встречи состоятся в Перми 7 и 9 августа, сообщает пресс-служба РФБ.

Уточняется, что первая часть сбора пройдёт с 23 июля по 3 августа в Москве. На тренировочный сбор вызваны 18 баскетболистов.

Ранее сообщалось, что вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала решение правления Евролиги продлить отстранение российских баскетбольных клубов на сезон-2023/24.

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