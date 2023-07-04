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В ЦСКА считают, что Евролига не станет первой возвращать российские клубы

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Вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала решение правления Евролиги продлить отстранение российских баскетбольных клубов на сезон-2023/24.
В ЦСКА считают, что Евролига не станет первой возвращать российские клубы
  • Gettyimages.ru
  • © gmcoop

«Думаю, что они будут следовать рекомендациям Олимпийского комитета и других авторитетных спортивных организаций. Евролига не станет пионером, который один из первых решит повернуть всё вспять», — приводит слова Фураевой РИА Новости.

В московском клубе отметили, что будут терпеливо ждать возвращения в европейские соревнования.

В марте 2022 года Евролига отстранила клубы из России из-за ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов.

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