Камельзон: Медведев — великая фигура

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал российского теннисиста Даниила Медведева великой фигурой.

«Медведев совсем не новичок на турнирах Большого шлема. Даня, конечно же, лидер мирового тенниса и великая фигура. Он просто отлично подготовился к Уимблдону. Выйти в четвертьфинал — отличный результат! Но это ещё далеко не конец турнира. Продолжаю болеть за него!» — приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Медведев встречался с чехом Иржи Легечкой. Российский теннисист уверенно выиграл в первом сете со счётом 6:4 и повёл во втором 6:2. Позже чех отказался продолжать борьбу.

В следующем раунде Медведев сыграет с Кристофером Юбэнксом (США).

Ранее Медведев высказался о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Великобритании.