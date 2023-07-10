Бестемьянова считает, что приостановивший карьеру Коляда будет выступать в ледовых шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о решении фигуриста Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Дело в том, что в профессиональных каких-то выступлениях он выглядит абсолютно фантастически, а в соревнованиях как будто чего-то всегда не хватает, поэтому, возможно, он прав, что так сделал. Будет выступать в каких-то спектаклях, шоу», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.