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Бестемьянова считает, что приостановивший карьеру Коляда будет выступать в ледовых шоу

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о решении фигуриста Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Дело в том, что в профессиональных каких-то выступлениях он выглядит абсолютно фантастически, а в соревнованиях как будто чего-то всегда не хватает, поэтому, возможно, он прав, что так сделал. Будет выступать в каких-то спектаклях, шоу», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.

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