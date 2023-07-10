Первак: если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«Малком же будет решать, хочет он туда уехать или нет. Захочет — значит, какой смысл его держать, не увеличивая ему здесь зарплату и не создавая такие же условия? Зачем конкурировать с тем, с кем бессмысленно это делать?», — цитирует Первака «РБ Спорт».

10 июля футбольный менеджер Тимур Гурцкая заявил, что Малком может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Футболист получит €10—12 млн заработной платы, а саудовский клуб выплатит «Зениту» €50 млн.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ране сообщалось, что защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может продолжить карьеру в «Ференцвароше».