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Бонгонда подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года

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«Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Тео Бонгондой.
Бонгонда подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года
  • Gettyimages.ru
  • © Aitor Alcalde Colomer

Игрок перешёл в московский клуб из испанского «Кадиса». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

По информации СМИ, общая сумма трансфера составила €10 млн.

В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Он выступал за испанскую команду с января 2022 года.

Ранее президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонды в «Спартак».

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