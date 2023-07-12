Бонгонда подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года
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- © Aitor Alcalde Colomer
Игрок перешёл в московский клуб из испанского «Кадиса». Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
По информации СМИ, общая сумма трансфера составила €10 млн.
В прошедшем сезоне Бонгонда забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 32 матчах за «Кадис» во всех турнирах. Он выступал за испанскую команду с января 2022 года.
Ранее президент «Кадиса» подтвердил переход Бонгонды в «Спартак».