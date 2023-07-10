Нобоа: Манчини — худший тренер

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказал своё мнение о наставнике сборной Италии Роберто Манчини, с которым он работал в «Зените».

«Десять раз с ним ругался. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал. Со своими игроками он хорошо разговаривал, а с другими — нет. Он худший тренер», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Нобоа забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1 + 1».

Ранее Борис Ротенберг оценил желание Нобоа получить российское гражданство.