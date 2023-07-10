В «Аталанте» опровергли информацию о переговорах с «Торино» по Миранчуку

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на информацию о том, что «Торино» хочет вернуть в команду полузащитника Алексея Миранчука.

«Это неправда. Мы не контактируем», — цитирует Д’Амико Sport24.

По информации журналиста Орацио Аччомандо, «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по возвращению Миранчука.

В сезоне-2022/23 российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам. Он выступал за туринский клуб на правах аренды.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, высказался о будущем своего клиента.