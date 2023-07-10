Кроос рассказал о своей мотивации перед трансфером в «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что не надеялся завоевать так много титулов в мадридском клубе.

«Когда я приехал в Мадрид, подумал: надеюсь, я смогу выиграть титулы и Лигу чемпионов. Я ожидал больших достижений, но не таких. У меня были мысли играть много лет, занять своё место и иметь хорошие отношения с клубом», — сказал Кроос в интервью Icon.

Игрок выступает за сливочных с 2014 года. В составе команды он выиграл 20 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. Немец также является рекордсменом по числу побед на Клубном чемпионате мира (шесть титулов) и Суперкубке УЕФА (пять).

Ранее сообщалось, что Тони Кроос и Лука Модрич убедили Арда Гюлера перейти в «Реал».