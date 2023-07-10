Экс-спортивный директор ПСЖ Араужо: Мбаппе должен уйти

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо призвал клуб расстаться с Килианом Мбаппе.

«Пришло время, когда Мбаппе должен уйти, несмотря ни на что. Килиан провёл в Париже шесть лет, за которые пять разных клубов выиграли ЛЧ. Мбаппе не было ни в одном из них. Турнир вполне можно выиграть и без него», — цитирует Араужо L’Equipe.

По информации СМИ, мадридский «Реал», в который может перейти игрок, не имеет контактов ни с руководством ПСЖ, ни с 24-летним французом.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» могут покинуть два футболиста в летнее трансферное окно ради покупки Мбаппе.