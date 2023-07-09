A Bola: Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду убеждает хавбека «Порту» Отавио перейти в «Аль-Наср».

Саудовский клуб готов предложить Отавио €13,5 млн в год после вычета налогов, сообщает A Bola.

Роналду также заинтересован в переходе партнёра по сборной Португалии в «Аль-Наср». Капитан португальской национальной команды звонил Отавио, чтобы убедить его присоединиться к саудовскому клубу.

В сезоне-2022/2023 Отавио забил пять мячей и отдал семь ассистов в 27 матчах чемпионата Португалии.

Ранее «Аль-Наср» назначил португальца Луиша Каштру на пост главного тренера.