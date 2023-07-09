Андреева — о матче с Потаповой: с трудом дышала после каждого розыгрыша

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удаётся сдерживать эмоции на матчах.

«Я очень много работала над этим с тренерами, с родителями.

Но сегодня, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, честно говоря, я бы не смогла, потому что с трудом дышала после каждого розыгрыша», — сказала Андреева после игры.

В матче третьего круга Уимблдона она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5.

Россиянка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В следующем круге она сыграет с Мэдисон Киз из США.

Ранее Андрей Чесноков поделился эмоциями после выхода Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона.