Узнать больше

Андреева — о матче с Потаповой: с трудом дышала после каждого розыгрыша

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удаётся сдерживать эмоции на матчах.
Андреева — о матче с Потаповой: с трудом дышала после каждого розыгрыша
  • Gettyimages.ru

«Я очень много работала над этим с тренерами, с родителями.

Но сегодня, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, честно говоря, я бы не смогла, потому что с трудом дышала после каждого розыгрыша», — сказала Андреева после игры.

В матче третьего круга Уимблдона она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5.

Россиянка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В следующем круге она сыграет с Мэдисон Киз из США.

Ранее Андрей Чесноков поделился эмоциями после выхода Мирры Андреевой в 1/8 финала Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить