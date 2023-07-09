Legalbet: «Спартак» заинтересован в трансфере Карраскаля

«Спартак» заинтересован в трансфере полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Legalbet, между игроком и главным тренером Владимиром Федотовым есть недопонимание. Инициатива по трансферу исходит от агента главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Отмечается, что к Карраскалю проявляют интерес «Торино», «Верона», «Салернитана» и «Болонья».

В сезоне-2022/23 24-летний игрок принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Торино» опровергли новость об интересе к Карраскалю.