Legalbet: «Спартак» заинтересован в трансфере Карраскаля
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Как сообщает Legalbet, между игроком и главным тренером Владимиром Федотовым есть недопонимание. Инициатива по трансферу исходит от агента главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Отмечается, что к Карраскалю проявляют интерес «Торино», «Верона», «Салернитана» и «Болонья».
В сезоне-2022/23 24-летний игрок принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее в «Торино» опровергли новость об интересе к Карраскалю.