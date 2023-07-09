Бывший главный тренер «Локомотива» Билич возглавил саудовский «Аль-Фатех»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» хорват Славен Билич возглавил «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.

«Руководство «Аль-Фатеха» подписало контракт с хорватом Славеном Биличем, который будет руководить командой в следующем сезоне, сменив грека Йоргоса Дониса», — сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Срок контракта с 54-летним хорватом не уточняется.

Билич возглавлял «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Также тренер работал в сборной Хорватии, хорватском «Хайдуке», турецком «Бешикташе», в английских «Уотфорде», «Вест Хэме» и «Вест Бромвиче», а также в китайском «Бэйцзинь Гоань» и саудовском «Аль-Иттихаде».

В прошедшем сезоне «Аль-Фатех» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее саудовский «Аль-Наср» назначил португальца Луиша Каштру на пост главного тренера.