Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на $80 млн в «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» продлил контракт с главным тренером и президентом по баскетбольным операциям американцем Греггом Поповичем.

Об этом сообщается в Twitter клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Детали соглашения с тренером не разглашаются.

По информации американского журналиста Эдриана Войнаровски, Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на $80 млн.

74-летний американец работает в «Сан-Антонио» с 1996 года. Он пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) приводил команду к чемпионству и является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди наставников (1366).

Ранее сообщалось, что француз Виктор Вембаньяма провёл свой первый матч в составе «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА с «Шарлотт Хорнетс».