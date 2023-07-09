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Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на $80 млн в «Сан-Антонио»

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«Сан-Антонио Спёрс» продлил контракт с главным тренером и президентом по баскетбольным операциям американцем Греггом Поповичем.
Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на $80 млн в «Сан-Антонио»
  • AP
  • © Steven Senne

Об этом сообщается в Twitter клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Детали соглашения с тренером не разглашаются.

По информации американского журналиста Эдриана Войнаровски, Попович заключил рекордный контракт тренера НБА на $80 млн.

74-летний американец работает в «Сан-Антонио» с 1996 года. Он пять раз (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) приводил команду к чемпионству и является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди наставников (1366).

Ранее сообщалось, что француз Виктор Вембаньяма провёл свой первый матч в составе «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА с «Шарлотт Хорнетс».

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