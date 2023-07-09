El Futbolero Chile: полузащитник сборной Чили Вальдес может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА может приобрести полузащитника мексиканской «Америки» и сборной Чили Диего Вальдеса.

Как сообщает El Futbolero Chile, 29-летний чилиец заинтересован в переходе в европейский клуб.

По информации источника, «Америка» готова продать полузащитника при наличии достойного предложения.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около €7 млн.

Вальдес выступает за мексиканскую команду с 2022 года и с тех пор забил 20 мячей и отдал 17 результативных передач в 60 матчах. Также на его счету один гол и три голевых паса в 19 играх за чилийскую сборную.

Ранее сообщалось, что защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл может перейти в ЦСКА.