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El Futbolero Chile: полузащитник сборной Чили Вальдес может перейти в ЦСКА

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Московский ЦСКА может приобрести полузащитника мексиканской «Америки» и сборной Чили Диего Вальдеса.
El Futbolero Chile: полузащитник сборной Чили Вальдес может перейти в ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Velasquez

Как сообщает El Futbolero Chile, 29-летний чилиец заинтересован в переходе в европейский клуб.

По информации источника, «Америка» готова продать полузащитника при наличии достойного предложения.

Отмечается, что сумма трансфера может составить около €7 млн.

Вальдес выступает за мексиканскую команду с 2022 года и с тех пор забил 20 мячей и отдал 17 результативных передач в 60 матчах. Также на его счету один гол и три голевых паса в 19 играх за чилийскую сборную.

Ранее сообщалось, что защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл может перейти в ЦСКА.

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