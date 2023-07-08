Давудов — о возможном реванше с Михелем: это будет состязание двух бойцовских IQ

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов высказался о возможном реванше с Сержем Михелем.

«Это будет сродни шахматной партии. Возможно, в плане зрелищности он получится не таким ярким, но здесь будет любопытно другое — состязание двух бойцовских IQ. Михель — очень умный боец, но и я под стать ему, пусть в этот раз действовал немного бездумно. Скорее, как самого опытного. Он не просто долгое время успешно выступал в боксе, но и сумел грамотно использовать свой багаж в кулачке. Пока не назову его самым хитрым, но если он возьмёт надо мной верх и в реванше, то соглашусь и с этим», — заявил Давудов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Давудов не ставит себе целью перейти в Bare Knuckle FC.