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Боец Давудов считает кикбоксинг более жёстким видом спорта, чем бокс

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Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов сравнил кикбоксинг и бокс.
Боец Давудов считает кикбоксинг более жёстким видом спорта, чем бокс
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«На дистанции я смотрелся получше Михеля, и создавалось впечатление, что у меня «рычаги» длиннее. Это потому, что я кикбоксёр. У меня широкая стойка, и за счёт этого получается контролировать большее расстояние. На самом деле у меня размах рук 188 см, у Михеля — 193. Но я мог атаковать издали, в то время как он был опасен в основном вблизи. Тот же Мухамед Калмыков — выходец из кикбоксинга, который доминирует в голых кулаках и имел рекорд 12—0, пока не потерпел два поражения.

На мой взгляд, если кикбоксёр хорошо измеряет дистанцию, то ему будет гораздо комфортнее, чем тем же представителям бокса. Кроме того, удары кулаками меня не удивляют. Раньше пропускал и колени, и хай-кики в голову, в MMA и локти прилетали. Боксёры — классные ребята, но они бьются в перчатках. Это скорее фехтование, филигранность. Кикбоксинг —  более жёсткий вид единоборств», — заявил Давудов в интервью RT.

Ранее Давудов заявил, что присутствие отца у ринга заставило его отказаться от продолжения поединка с Сержем Михелем.

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