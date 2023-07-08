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Давудов: присутствие отца у ринга заставило меня отказаться от продолжения боя с Михелем

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Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов заявил, что присутствие отца у ринга заставило его отказаться от продолжения поединка с Сержем Михелем.
Давудов: присутствие отца у ринга заставило меня отказаться от продолжения боя с Михелем
  • Gettyimages.ru
  • © Sjale

«Всё было как в кино. Поднимаюсь и первым делом слышу голос отца: «Хватит! Хватит!» Начинаю крутить головой, понимаю, что он стоит в углу и обращается ко мне, машет руками. И я машинально отреагировал. Хотя со стороны может показаться, что я сам капитулирую, прошу рефери остановить битву», — заявил Давудов в интервью RT.

По его словам, боец мог бы продолжить воевать, попытаться продержаться до конца, но всё же согласился с мнением папы.

«Особенно больно, когда в таком состоянии тебя видят твои близкие. Думал, вдруг продолжу и через пару секунд упаду в глухой нокаут на его глазах. Да ну на фиг. Крики отца разрывали душу, поэтому и остановился. Не будь его рядом, наверное, рискнул бы», — добавил Давудов.

Ранее Давудов высказался о поражении в поединке с Сержем Михелем.

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