Чемпион Top Dog Давудов о поединке с Михелем: обычно был матадором, а тут стал быком

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов высказался о поражении в поединке с Сержем Михелем.

«Обычно был матадором, а в этот раз стал быком. Дебютанты — самые непредсказуемые соперники. Когда готовились к поединку, узнали, что Михель обладает хорошей левой и правым апперкотом. При этом мы видели, как в некоторых боях его поджимали и он ломался под давлением. Но кулачка — отдельная история. И было предположение, что этот переход тоже может сказаться на Серже. Было множество случаев, когда матёрые спортсмены заходили в ринг, пропускали первый удар без перчатки и впадали в ступор. Подобное могло произойти с ним. Поэтому и старался действовать в более атакующей манере, чем обычно. Думаю, моё выступление идеально характеризует такая фраза: в предыдущих пяти битвах я выходил побеждать, а в этот раз — убивать. В итоге сам стал жертвой», — заявил Давудов в интервью RT.

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