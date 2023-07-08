Сантос: «Зенит» — мой единственный клуб в России
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Моя стоимость выросла до €18 млн. Другим клубам совершить эту сделку будет непросто — санкт-петербургская команда всегда хочет лучших. Переход в «Спартак» невозможен. «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», — цитирует Сантоса Metaratings.
В сезоне-2022/23 Сантос отметился семью результативными передачами в 36 матчах «Зенита» во всех турнирах. Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2019 года после перехода из «Гамбурга». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее Сантос сообщил, что у него было предложение продолжить карьеру в «Барселоне».