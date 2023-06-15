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Защитник «Зенита» Сантос рассказал, что у него было предложение о переходе в «Барселону»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что у него было предложение продолжить карьеру в «Барселоне».
Защитник «Зенита» Сантос рассказал, что у него было предложение о переходе в «Барселону»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У меня было предложение от «Барселоны», но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках Бога», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее в агентстве Дугласа Сантоса опровергли интерес «Фламенго» к игроку.

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