Защитник «Зенита» Сантос рассказал, что у него было предложение о переходе в «Барселону»
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«У меня было предложение от «Барселоны», но до конкретики дело не дошло. Моя судьба в руках Бога», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее в агентстве Дугласа Сантоса опровергли интерес «Фламенго» к игроку.