Тарпищев оценил игру Андреевой на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Великобритании.

«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет, и видно, что устойчивая психика. Ей до лампочки, что кто о ней говорит и пишет и против кого играть. Она не задумывается над этим, и это хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

В следующем туре Андреева сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов.