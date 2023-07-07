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Тарпищев оценил игру Андреевой на Уимблдоне

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Великобритании.
Тарпищев оценил игру Андреевой на Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет, и видно, что устойчивая психика. Ей до лампочки, что кто о ней говорит и пишет и против кого играть. Она не задумывается над этим, и это хорошо», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Соперница Андреевой, Барбора Крейчикова из Чехии, отказалась от борьбы при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки.

В следующем туре Андреева сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Ранее сообщалось, что организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов.

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