Daily Mail: организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов
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Как сообщает Daily Mail, организаторы Уимблдона убрали из продажи в сувенирных магазинах пазлы, после того как активисты движения Just Stop Oil разбрасывали их во время матчей.
5 июля во время встречи первого круга между болгарином Григором Димитровым и японцем Сё Симабукуро экоактивисты разбросали конфетти, блёстки и кусочки пазлов. Позднее, во время игры первого круга женской сетки между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл, активисты разбросали оранжевое конфетти и кусочки пазлов.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не ощутил негатива от зрителей на Уимблдоне.