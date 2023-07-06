Daily Mail: организаторы Уимблдона убрали из продажи пазлы из-за действий экоактивистов

Организаторы Уимблдона приняли меры после акций экоактивистов.

Как сообщает Daily Mail, организаторы Уимблдона убрали из продажи в сувенирных магазинах пазлы, после того как активисты движения Just Stop Oil разбрасывали их во время матчей.

5 июля во время встречи первого круга между болгарином Григором Димитровым и японцем Сё Симабукуро экоактивисты разбросали конфетти, блёстки и кусочки пазлов. Позднее, во время игры первого круга женской сетки между британкой Кэти Бултер и австралийкой Дарьей Сэвилл, активисты разбросали оранжевое конфетти и кусочки пазлов.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не ощутил негатива от зрителей на Уимблдоне.