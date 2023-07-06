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Первая ракетка России Медведев рассказал, что не ощутил негатива от зрителей на Уимблдоне

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что не ощутил негативной энергии от зрителей в матче первого круга Уимблдона.

«По разным причинам было вполне возможно, что приём будет не таким тёплым, как раньше. Мы пришли на корт одновременно с Артуром, так что зрители аплодировали. Во время матча я чувствовал, что всё нормально. Я не ощущал никакой негативной энергии», — цитирует Медведева asapsports.com.

В первом круге Открытого чемпионата Великобритании россиянин победил Артура Фери из Великобритании со счётом 7:5, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023.

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