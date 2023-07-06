Первая ракетка России Медведев рассказал, что не ощутил негатива от зрителей на Уимблдоне
«По разным причинам было вполне возможно, что приём будет не таким тёплым, как раньше. Мы пришли на корт одновременно с Артуром, так что зрители аплодировали. Во время матча я чувствовал, что всё нормально. Я не ощущал никакой негативной энергии», — цитирует Медведева asapsports.com.
В первом круге Открытого чемпионата Великобритании россиянин победил Артура Фери из Великобритании со счётом 7:5, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Александр Шевченко (Россия).
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Уимблдона-2023.