МОК приветствует декларацию Движения неприсоединения об участии всех НОК в ОИ в Париже
- AFP
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«Эта позиция полностью соответствует рекомендациям МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом», — говорится в сообщении МОК на официальном сайте.
Координационное бюро Движения неприсоединения приняло специальную декларацию, в которой говорится, что страны — члены организации ожидают политически нейтральной Олимпиады-2024.
Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе.