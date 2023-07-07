МОК приветствует декларацию Движения неприсоединения об участии всех НОК в ОИ в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует декларацию Движения неприсоединения об участии всех национальных олимпийских комитетов (НОК) в Играх в Париже.

«Эта позиция полностью соответствует рекомендациям МОК по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом», — говорится в сообщении МОК на официальном сайте.

Координационное бюро Движения неприсоединения приняло специальную декларацию, в которой говорится, что страны — члены организации ожидают политически нейтральной Олимпиады-2024.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Международный союз пятиборья утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе.