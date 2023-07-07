Кубок наций по пляжному футболу пройдёт с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге

Кубок наций по пляжному футболу состоится в июле в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на официальном сайте РФС, соревнования пройдут с 21 по 23 июля. В турнире примут участие сборные России, Ирана, Сенегала и ОАЭ.

Сборная России является трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что в УЕФА не станут обращать внимание на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ).