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Кубок наций по пляжному футболу пройдёт с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге

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Кубок наций по пляжному футболу состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Кубок наций по пляжному футболу пройдёт с 21 по 23 июля в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте РФС, соревнования пройдут с 21 по 23 июля. В турнире примут участие сборные России, Ирана, Сенегала и ОАЭ.

Сборная России является трёхкратным чемпионом мира по пляжному футболу.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что в УЕФА не станут обращать внимание на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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