Колосков: на заявление УАФ по поводу приглашения Карасёва на сбор УЕФА внимания обращать не станут

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что в УЕФА не станут обращать внимания на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Уверен, на заявление УАФ в УЕФА никакого внимания обращать не станут и не отреагируют. Повторюсь, пусть коллеги внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, их поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков высказался о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей УЕФА.