Колосков: на заявление УАФ по поводу приглашения Карасёва на сбор УЕФА внимания обращать не станут
- РИА Новости
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«Уверен, на заявление УАФ в УЕФА никакого внимания обращать не станут и не отреагируют. Повторюсь, пусть коллеги внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, их поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — заявил Колосков RT.
Ранее Колосков высказался о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей УЕФА.