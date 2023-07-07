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Колосков: на заявление УАФ по поводу приглашения Карасёва на сбор УЕФА внимания обращать не станут

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что в УЕФА не станут обращать внимания на жалобу Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Колосков: на заявление УАФ по поводу приглашения Карасёва на сбор УЕФА внимания обращать не станут
  • РИА Новости
  • © Вячеслав Колосков

«Уверен, на заявление УАФ в УЕФА никакого внимания обращать не станут и не отреагируют. Повторюсь, пусть коллеги внимательнее изучают документы. Они, видимо, этого не делают. Украинцам лишь бы чего-нибудь вякнуть. Да, их поведение удивляет, но сейчас это, увы, их нормальная позиция по всем вопросам», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков высказался о приглашении Сергея Карасёва на сбор судей УЕФА.

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