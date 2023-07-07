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Гилерме считает, что Дзюба является важным игроком для «Локомотива»

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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказал мнение о нападающем команды Артёме Дзюбе.
Гилерме считает, что Дзюба является важным игроком для «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Артём — очень хороший и позитивный парень, который на футбольном поле, что самое главное, даёт нам силу. Поэтому он является очень важным игроком для нас», — цитирует Гилерме ТАСС.

Дзюба 1 июля заявил, что хотел бы попробовать себя в роли тренера.

34-летний форвард в сезоне-2022/23 в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о возможном расторжении контракта с Дзюбой.

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