Пике: с самого начала думал, что Месси перейдёт в «Интер Майами»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я с самого начала думал, что он перейдёт в «Интер Майами». Но ему предлагали астрономические суммы, и был также вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал», — приводит слова Пике AS.

Напомним, что Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подписал контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Месси будет получать $50—60 млн в год в «Интер Майами».