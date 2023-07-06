Орлов: в «Каролине» меня точно будут спрашивать об Овечкине

Российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказал мнение, что одноклубники будут спрашивать его о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я думаю, ещё будут спрашивать, особенно когда будем играть против «Вашингтона». В «Каролине» точно будут спрашивать», — цитируют Орлова «Известия».

Защитник подписал с «Каролиной» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $7,75 млн.

Орлов ранее выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».

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