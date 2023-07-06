Metaratings: «Спартак» отказался подписывать Зиеша из-за высокой зарплаты

Нападающий «Челси» Хаким Зиеш не перейдёт в «Спартак».

Как сообщает Metaratings.ru, представители Зиеша предлагали игрока московскому клубу и просили для него оклад в €5 млн в год без учёта бонусов.

По информации источника, «Спартак» принял решение отказаться от предложения из-за высокой зарплаты футболиста и его проблем со здоровьем.

В сезоне-2022/23 29-летний Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее «Челси» объявил об уходе Аспиликуэты.