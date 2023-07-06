«Трактор» объявил о заключении контракта с бывшим вратарём «Вашингтона» Фукале
- Gettyimages.ru
«Фукале психологически устойчивый вратарь, он профессионально подходит к вопросу питания и умеет создавать позитивную атмосферу вокруг», — говорится в сообщении.
Соглашение с канадским вратарём рассчитано на два сезона.
«Трактор» завершил регулярный сезон‑2022/23 на девятом месте Восточной конференции КХЛ и не попал в плей‑офф.
Ранее чешский журналист Форейт подверг критике Гашека из-за позиции по России.