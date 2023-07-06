Чешский журналист Форейт подверг критике Гашека из-за позиции по России

Чешский журналист Адам Форейт раскритиковал политическую деятельность двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.

«Доминик выступает за отстранение российских спортсменов на западных соревнованиях, таких как НХЛ, АТР, WTA, потому что они якобы рекламируют Россию. Он также недавно заявил, что рассматривает возможность политической карьеры в будущем. Признаться, не уверен, что это хорошая идея», — написал Форейт в своей колонке на портале Extra.

По мнению журналиста, Чехии не нужны такие политики.

«Как бы я ни доверял упрямым убеждениям Доминика, ему давно не хватает более широкого видения. Как вы можете видеть, Гашек преувеличивает менее важное. Нам не нужно больше таких политиков», — заявил он.

В феврале 2022 года Гашек призывал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Летом того же года бывший вратарь сборной Чехии по хоккею предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.