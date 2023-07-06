Чешский журналист Форейт подверг критике Гашека из-за позиции по России
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«Доминик выступает за отстранение российских спортсменов на западных соревнованиях, таких как НХЛ, АТР, WTA, потому что они якобы рекламируют Россию. Он также недавно заявил, что рассматривает возможность политической карьеры в будущем. Признаться, не уверен, что это хорошая идея», — написал Форейт в своей колонке на портале Extra.
По мнению журналиста, Чехии не нужны такие политики.
«Как бы я ни доверял упрямым убеждениям Доминика, ему давно не хватает более широкого видения. Как вы можете видеть, Гашек преувеличивает менее важное. Нам не нужно больше таких политиков», — заявил он.
В феврале 2022 года Гашек призывал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Летом того же года бывший вратарь сборной Чехии по хоккею предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.
Ранее Гашек заявил, что не стал бы критиковать российского одноклубника в НХЛ.