Российская команда BB Team лишилась прямой путёвки на The International 2023

Российская команда BB Team лишилась путёвки на «чемпионат мира» по Dota 2 — The International 2023.

Это произошло из-за игрока команды Ивана Pure Москаленко. Во время паузы в матче на турнире Bali Major он свернул игру и открыл вкладку со стримом, на котором транслировалась игра его команды, что категорически запрещено правилами.

Организаторы турнира засчитали им техническое поражение, а самого игрока дисквалифицировали. Команда вылетела из «верхней» сетки в «нижнюю», где уступила команде Azure Ray. Таким образом, BB Team не хватило очков рейтинга для квалификации на The International.

Ранее сообщалось, что Team Spirit и 9Pandas вышли на турнир The International 2023 по Dota 2.