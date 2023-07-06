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Российская команда BB Team лишилась прямой путёвки на The International 2023

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Российская команда BB Team лишилась путёвки на «чемпионат мира» по Dota 2 — The International 2023.
Российская команда BB Team лишилась прямой путёвки на The International 2023
  • Gettyimages.ru

Это произошло из-за игрока команды Ивана Pure Москаленко. Во время паузы в матче на турнире Bali Major он свернул игру и открыл вкладку со стримом, на котором транслировалась игра его команды, что категорически запрещено правилами.

Организаторы турнира засчитали им техническое поражение, а самого игрока дисквалифицировали. Команда вылетела из «верхней» сетки в «нижнюю», где уступила команде Azure Ray. Таким образом, BB Team не хватило очков рейтинга для квалификации на The International.

Ранее сообщалось, что Team Spirit и 9Pandas вышли на турнир The International 2023 по Dota 2.

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